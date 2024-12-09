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Россиянам объяснили, какие ботинки спасут от перелома ноги в гололед

Врач Звонков посоветовал в гололед носить ботинки с высоким берцем

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Илья Питалев/РИА Новости

Добротная обувь с высоким берцем поможет избежать перелома ноги в гололед. Об этом в беседе с РИАМО сообщил бывший врач скорой помощи, врач-терапевт Андрей Звонков.

«Достаточно крепкое голенище уменьшает вероятность перелома при повороте ноги на льду. Также придает боковую жесткость, срабатывая как ортез. Так шансов сломать ногу значительно меньше, но все же есть», — рассказал специалист.

Также, по его словам, в гололед высок риск перелома руки. Чаще всего человек падает на руку с растопыренными пальцами. В итоге происходит перелом лучевой кости у самого запястья, пояснил Звонков.

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник в Москве ожидается отложение мокрого снега и гололед.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам, находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, не стоит укрываться под деревьями.

Ранее петербурженка упала и сломала череп из-за гололеда.

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