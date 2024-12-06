Петербурженка упала и сломала череп из-за гололеда

В Петербурге 22-летняя девушка упала из-за гололеда и сломала себе череп. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на пересечении улиц Маршала Тухачевского и Апрельской. Девушка поскользнулась на гололеде и упала.

Врачи диагностировали у пострадавшей петербурженки перелом затылочной кости, гематому, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Состояние девушки оценили как средне тяжелое, ее поместили в отделение нейрохирургии.

До этого петербургский школьник попал в реанимацию с травмой головы после падения из-за гололеда. Мать подростка рассказала, что возле их дома плохо убирают, и ей хватает нескольких шагов от подъезда до автомобиля, чтобы испортить себе настроение на целый день.

Ранее стало известно, что пенсионеру из Петербурга заплатят 500 тыс. рублей после падения на льду.