Московских водителей предупредили о резком ухудшении погоды 9 декабря

В Москве 9 декабря ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Москва - Штормовые и экстренные предупреждения».

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до конца суток 09 декабря местами в г. Москве ожидается отложение мокрого снега, гололед, гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве условий для таяния снега нет даже при прогнозирующемся повышении температуры.

В связи с этим в российской столице ожидается нарастание снежного покрова, то есть появление сугробов.

Ожидается, что к 9 декабря в Москве и Московской области высота выпавшего снега будет от 5 до 10 сантиметров, в некоторых местах достигая показателя в 15 см. При этом с понедельника температура воздуха в столице будет держаться в районе нуля.

Ранее Вильфанд сообщил, что к 9 декабря снегом будет покрыто 96% России.