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Россиянам рассказали, какой отдых поможет восстановить ментальное здоровье

Специалист Белякова: отдых в санатории поможет восстановить ментальное здоровье

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Денис Абрамов/РИА Новости

Отдых в санаториях и отелях, которые предлагают туристам оздоровительные программы, лучше всего помогает восстановить ментальное здоровье. Об этом рассказала руководитель рабочей группы по новым и нишевым видам туризма координационного совета по туризму Общественной палаты РФ Наталия Белякова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, в связи с этим медитативные и wellness-туры постепенно набирают популярность среди молодых людей. Эксперт уточнила, что россияне для этих целей чаще всего направляются на Алтай или Камчатку, где можно остаться один на один с природой.

«Есть огромная теория на этот счет по поводу того, как влияет вообще просто созерцание зеленого на сетчатку глаза. Доказано медициной, что это позитивно влияет на ментальное состояние», — сказала Белякова.

Она добавила, что для восстановления ментального здоровья путешественники также выбирают дальнемагистральные страны, среди которых — Вьетнам, Бали, вся Юго-Восточная Азия и Индия.

Исследование Отелло (сервиса бронирования от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что санатории особенно популярны среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а среди возрастных групп лидируют гости от 35 до 44 лет.

Ранее сообщалось, что россияне потратились на санатории.

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