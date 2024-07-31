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Россияне потратились на санатории

Почта Банк: расходы россиян на санатории выросли на 21%

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Денис Абрамов/РИА Новости

Траты россиян на оздоровительные туры в санатории в 2024 году подскочили на 21%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования Почта Банка.

Средний чек вырос на 7% год к году, до 12 тыс. рублей. При этом чаще санаторный отдых оплачивали женщины — доля их расходов составила 67%.

Кроме того, жители РФ в этом году стали чаще ходить в бани и термальные комплексы. Расходы на них выросли на 20%, а средний чек увеличился до 2045 рублей (+7%). Россиянки тратят на данные услуги больше — в среднем 2280 рублей против 1809 рублей у мужчин.

До этого стало известно, сколько женщинам в России нужно на красоту. Выяснилось, что россиянки тратят на уход за собой в среднем 16 тыс. рублей в месяц. Среди наиболее востребованных процедур: маникюр, педикюр, окрашивание бровей и ресниц, лазерная эпиляция. Также многие девушки оплачивают абонемент в спортзал, пользуются услугами массажистов и нутрициологов.

Ранее стало известно, куда россияне полетят отдыхать в августе.

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