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Для россиян выгоднее всего оказались санатории в Краснодарском крае

Чаще всего ездят в санатории россияне в возрасте от 35 до 44 лет

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Санатории особенно популярны среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а среди возрастных групп лидируют гости от 35 до 44 лет. Это показало исследование Отелло (сервиса бронирования от 2ГИС), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В самых популярных для отпуска этим летом регионах России средняя стоимость за ночь в санатории или пансионате варьируется от 9 до 16 тысяч рублей. Выгоднее всего можно отдохнуть на оздоровительных курортах Краснодарского края, где средняя цена за ночь составляет около 9 тысяч рублей.

По данным опроса Отелло, большинство гостей санаториев (44%) оплачивают размещение в них онлайн (на сайте или в сервисе бронирования), 30% делают это уже по приезде на место отдыха.

Большинство посетителей санаториев и пансионатов (43%) принадлежат к возрастной группе 35-44 года, преимущественно женщины. Также значительную долю занимают люди, возраст которых 25-34 года (23%) и 45-54 года (22%). Интересно отметить, что оздоровительные курорты наиболее популярны среди жителей Москвы (31%) и Санкт-Петербурга (12%).

Средняя продолжительность отдыха в санаториях и пансионатах варьируется — 51% респондентов выбирают длительный отдых от 7 до 21 дня, а 40% предпочитают проводить в здравницах не более недели. Самые распространенные причины, по которым туристы отдают предпочтение такому типу отдыха — это желание провести отпуск на природе, пройти санаторно-курортное лечение и посетить новые места.

Эксперты Отелло выяснили, что для отдыхающих важно при выборе санатория — оказалось, что наличие и разнообразие медицинских услуг не является самым значимым критерием. Гораздо чаще обращают внимание на организацию питания (64% респондентов) и уровень сервиса в санатории в целом (63%). Отелло показывает интересные локации и достопримечательности рядом с любыми местами проживания — наличие таких локаций поблизости от санаториев отметили важным критерием 58% опрошенных россиян.

Большинство опрошенных отметили, что ездили в санаторий или пансионат далеко не в первый раз — 57% были на оздоровительных курортах пару раз, а 17% регулярно их посещают. Любопытно, что большая часть отдыхающих (60%) предпочитают пробовать новые санатории в разных локациях, только у 37% есть несколько любимых и лишь 3% всегда посещают один и тот же оздоровительный курорт.

Ранее аналитики рассказали, где выгоднее всего отдохнуть в августе.

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