Дачникам рассказали, как защитить хвойные растения от снега и морозов

В преддверии сезона морозов и снегопадов хвойные растения на даче нужно укрывать с помощью специальных чехлов. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт Союза садоводов России, писатель Ольга Воронова.

По ее словам, по краям чехлы стоит зафиксировать камушками. В этом случае непогода не сможет повредить хвойникам. Если же дачники не успели сделать это до прихода морозов, эксперт посоветовала не пытаться отбивать ледяную корку с веток, потому что это навредит растению.

«Мы все переломаем, восковой слой сдерем. Скорее всего, будут раны, которые зимой очень опасны. И сразу ранней весной будут и шютте, и обычные, и снежные, и всякие. Потому что возбудители при нуле возбуждаются. А тут как раз повреждение», — сказала Воронова.

Вместо этого садовод посоветовала дождаться оттепели.

В конце ноября Ольга Воронова говорила, что натуральную ель лучше всего приобретать за несколько дней до Нового года, чтобы максимально сохранить ее до праздника. Она пояснила, что хвойные деревья не очень хорошо переносят отопление и сухой воздух в квартирах. Чтобы продлить их жизнь, лучше размещать дерево в центре комнаты или у стены, где нет отопительных приборов.

Ранее агроном рассказал, что можно вырастить в своей квартире зимой.