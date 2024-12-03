Агроном рассказал, что можно вырастить в своей квартире зимой

Лук, зелень, томаты и огурцы можно выращивать в своей квартире зимой. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

Так, например, можно посадить луковицу в воду или в горшок, предложил эксперт. По его словам, можно также купить зелень, например, салат, кинзу, укроп и петрушку, в горшочках, использовать готовую к употреблению часть и положить емкость в большую по размеру. Так можно будет получить еще один-два среза зелени. Кроме того, можно вырастить микрозелень с помощью набора семян.

В квартире можно получить урожай томатов и огурцов, однако, сделать это будет сложнее, предупредил Викулов.

«Сорта томатов должны быть ранние, скороспелые и невысокого роста. Их нужно подсвечивать лампой. Огурцы нуждаются в подсветке в меньшей степени. Лучше подбирать скороспелые, теневыносливые. Есть сорта-гибриды для условий зимне-весеннего оборота, то есть теневыносливые огурцы. Выбирать лучше самоопыляющиеся», — сказал он.

Исследование ВсеИнструменты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина россиян (43%) в 2024 году вырастили лучший урожай, чем в 2023. При этом более трети на грядках проводили до 10 часов в неделю (37%), а потратили на покупки до 5 тысяч рублей (48%). Каждый пятый россиянин (20%) собрал со своего участка суммарно более 50 кг урожая.

Ранее сообщалось, что в России могут начать выращивать бананы.