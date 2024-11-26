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Россиянам объяснили, когда покупать натуральную новогоднюю ель

Садовод Воронова: натуральную ель нужно покупать за пару дней до Нового года

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Натуральную ель лучше всего приобретать за несколько дней до Нового года, чтобы максимально сохранить ее до праздника. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она пояснила, что хвойные деревья не очень хорошо переносят отопление и сухой воздух в квартирах. Чтобы продлить их жизнь, лучше размещать дерево в центре комнаты или у стены, где нет отопительных приборов.

«Срубленную ель нужно поставить на специальную подставку с емкостью для воды. Воду нужно периодически подливать, а само дерево — опрыскивать два раза в день. При этом важно учесть, чтобы игрушки и гирлянды были безопасными для попадания на них воды», — сказала Воронова.

По ее словам, в этом случае новогодняя ель не потеряет своих качеств в течение месяца. Если после праздника хочется высадить дерево в своем саду, лучше покупать дерево в горшке, заключила эксперт.

В пресс-службе Россельхозбанка до этого сообщили, что в России к Новому году подготовили 380 тыс. хвойных деревьев общей стоимостью 14,5 млрд рублей. По данным пресс-службы, наибольший интерес у россиян вызывают деревья высотой 1,5–2 метра. Елки меньшего размера занимают второе место по популярности.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю ель России выбрали в подмосковной деревне.

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