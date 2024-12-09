Город Шебекино и несколько белгородских сел остались без света из-за аварии

В Шебекинском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Аварийные бригады по резервным источникам оперативно восстановили электроснабжение в 6 населенных пунктах. Временно остаются без света — частично город Шебекино, а также села Крапивное и Чураево», — написал он.

Гладков отметил, что оперативные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ.

Накануне беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в Шебекино. После детонации летательного аппарата повреждения обнаружили на фасаде дома и двух припаркованных легковых автомобилях. Однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ атаковали 13 населенных пунктов в Белгородской области.