Гладков сообщил об атаке дроном ВСУ по дому в Шебекино

Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

После детонации летательного аппарата повреждения обнаружили на фасаде дома и двух припаркованных легковых автомобилях. Однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших людей.

Информация о последствиях атаки еще уточняется, отметил Гладков. На месте работают оперативные службы.

В течение этой ночи над пятью регионами Российской Федерации перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.