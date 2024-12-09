Врач рассказала, какие продукты ускоряют старение мозга

Сладости и продукты с добавленным сахаром могут спровоцировать старение мозга и болезнь Альцгеймера. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, такие изделия могут негативно отразиться на памяти человека.

«При употреблении сахаросодержащих продуктов нарушается микроциркуляция крови. За счет плохого кровоснабжения, раннего образования атеросклероза в сосудах развивается и гипоксия мозга. То есть напрямую сахар не влияет, но косвенно ускоряет все процессы старения в организме», — сказала Русакова.

Чтобы улучшить работу мозга, врач советует есть разнообразную еду и составлять рацион питания с учетом всех хронических заболеваний. Прежде всего, с продуктами важно получать высококачественный белок, который содержит все незаменимые аминокислоты, отметила она. Специалист также советует есть больше рыбы, морепродуктов, оливок, фруктов и овощей.

Ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла до этого установили, что ингибирование белка TLR7 помогает сохранить защитный слой, окружающий нервные волокна в мозге. Это позволяет отсрочить когнитивные нарушения как при болезни Альцгеймера, так и при естественном старении.

Ранее врач назвала продукты, которые помогут продлить молодость кожи.