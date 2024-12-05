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Найден способ сохранить здоровье мозга при болезни Альцгеймера и старении

Science: блокирование белка TLR7 снижает риск развития болезни Альцгеймера

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Ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла установили, что ингибирование белка TLR7 помогает сохранить защитный слой, окружающий нервные волокна в мозге. Это позволяет отсрочить когнитивные нарушения как при болезни Альцгеймера, так и при естественном старении. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые объяснили, что большинство нервных волокон у позвоночных заключены в оболочки, состоящие в основном из миелина — белка, который защищает волокна и значительно повышает эффективность передачи сигналов.

Разрушение миелиновых оболочек, или демиелинизация, может происходить в условиях воспаления головного мозга и приводить к когнитивным, двигательным и другим неврологическим проблемам. Это явление наблюдается при рассеянном склерозе, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других неврологических заболеваниях, а также при старении.

Эксперименты на мышах с аналогом человеческой болезни Альцгеймера показали, что воспалительную демиелинизацию запускает белок TLR7. Особенно ярко такой эффект выражен у самцов, однако подавление TLR7 может защитить от демиелинизации как мужчин, так и женщин.

В ходе исследования ученые обнаружили, что у старых самок мышей наблюдается большая восприимчивость к химически индуцированной демиелинизации по сравнению с самцами — у них более выражена демиелинизация и нарушения движений. В то же время у молодых мышей различий по половому признаку не наблюдается.

Исследователи выявили несколько механизмов, связанных с полом, которые объясняют повышенную уязвимость женщин к демиелинизации в данной модели. Среди них — более активное поглощение миелина иммунными клетками у мужчин и более интенсивная потеря миелина у женщин.

После этого ученые изучили демиелинизацию у мышей с признаками болезни Альцгеймера и вариантом гена APOE4 — основным генетическим фактором риска заболевания. У самцов мышей демиелинизация была более выраженной, а воспалительные реакции (в том числе на белок интерферон) — значительно сильнее.

Ученые связали реакцию на интерферон у самцов с геном TLR7, расположенным на Х-хромосоме. Удаление этого гена снизило воспаление у старых самцов, уменьшило демиелинизацию и устранило связанные с ней проблемы с подвижностью у всех мышей.

Ранее были названы два фактора ухудшения работы мозга.

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