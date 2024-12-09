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Ветеринар рассказал, какая еда опасна для домашних животных

Ветеринар Черняев: жареная еда опасна для домашних животных

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Alexandra Pfau/imageBROKER.com/Global Look Press

Домашних животных нельзя кормить соленой, перченой, жирной, жареной и копченой едой. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринарный врач Никита Черняев.

По его словам, питомцев лучше кормить либо сухим кормом, либо натуральной пищей. При этом готовить для них нужно отдельно, чтобы у животного не было нарушений в работе поджелудочной железы, предупредил ветврач. Помимо этого, он призвал не кормить их виноградом, изюмом, луком, чесноком и шоколадом.

«У кошек и собак виноград может вызывать повреждение почек — есть такие исследования. Лук и чеснок очень плохо влияют на ЖКТ, а шоколад может вызывать интоксикацию», — пояснил Черняев.

Если питомец съел что-то не то, у него может появиться рвота более одного раза, диарея, вялость, снижение аппетита и активности, добавил специалист. В этом случае он посоветовал обратиться к ветеринару.

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков до этого говорил, что протест со стороны кошек или собак может указывать на проблемы с их здоровьем.

Ранее ветеринар напомнила о важности вакцинации домашних питомцев.

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