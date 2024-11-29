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Ветеринар рассказал, какое поведение питомцев может говорить о проблемах со здоровьем

Ветеринар Шеляков: питомцы могут протестовать из-за проблем со здоровьем

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Depositphotos

Протест со стороны кошек или собак может указывать на проблемы с их здоровьем. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков, передает Pravda.Ru.

«Например, мы хотим, чтобы кошка ходила в туалет, а она почему-то ходит на постель или на подушку. Тут два варианта: либо она боится, что ее выгонят, то есть все-таки испытывает какую-то тревогу, либо она считает, что, наоборот, мало на нее внимания обращают», — сказал эксперт.

По его словам, это может быть признаком заболевания, стресса или социального дискомфорта. Кроме того, на появление проблем могут указывать отказ от еды и понос, предупредил Шеляков. Ветеринар добавил, что владельцам домашних животных важно уделять им достаточно внимания, чтобы заметить эти факторы.

Ветврач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа до этого говорил, что владельцам домашних животных всегда нужно учитывать риск, что их питомец может проглотить оставленные без присмотра мелкие предметы. Это очень опасно, и если подобное произошло, нужна срочная медицинская помощь, подчеркнул ветврач.

Ранее ветеринар раскрыла самую непредсказуемую в поведении породу собак.

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