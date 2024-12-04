Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о неизвестном вирусе в Конго

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестном вирусе в Конго

close
Shutterstock

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о неизвестном вирусе, обнаруженном в Конго. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что симптомы заражения неизвестным вирусом схожи с гриппом: пациенты жалуются на высокую температуру и сильную головную боль.

«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Демократической Республике Конго», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого более 140 человек пострадали от неизвестной болезни в провинции Кванго на юго-западе Демократической Республики Конго.

Среди симптомов болезни: высокая температура и сильные головные боли. В группе риска для неустановленной инфекции в первую очередь женщины и дети.

Власти Конго уже уведомили Всемирную организацию здравоохранения о появлении недуга.

Ранее россиянам рассказали, что делать при подозрении на заражение вирусом Коксаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами