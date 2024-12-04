Роспотребнадзор прокомментировал информацию о неизвестном вирусе в Конго

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о неизвестном вирусе, обнаруженном в Конго. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что симптомы заражения неизвестным вирусом схожи с гриппом: пациенты жалуются на высокую температуру и сильную головную боль.

«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Демократической Республике Конго», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого более 140 человек пострадали от неизвестной болезни в провинции Кванго на юго-западе Демократической Республики Конго.

Среди симптомов болезни: высокая температура и сильные головные боли. В группе риска для неустановленной инфекции в первую очередь женщины и дети.

Власти Конго уже уведомили Всемирную организацию здравоохранения о появлении недуга.

Ранее россиянам рассказали, что делать при подозрении на заражение вирусом Коксаки.