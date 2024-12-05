«Можно назвать отравой»: пульмонолог предупредил о риске развития рака из-за аромаингаляторов

Проблема набирающих популярность среди детей и подростков аромаингаляторов заключается в низкой стоимости и вкусе. Об этом «Газете.Ru» заявил доктор медицинских наук, врач педиатр, доцент кафедры детских болезней Сеченовского Университета Павел Бережанский, отметив, что употребление этих веществ может быть очень опасно.

«Это большая проблема. Если говорить об этих аромаингаляторах, школьники на них сейчас уже подсели. Первая проблема, что это доступно. Максимум, кажется, до 500 рублей, а то бывает 200 рублей. Обычно столько денег дают на обед школьнику. Второе — что это вкусно. Также вкусно, как и вейп, поэтому эту историю и употребляют. Если посмотреть на все отзывы, какие в социальных сетях бывают, что это вообще кайф, мы сидим все и нюхаем, теперь мы не курим и так далее. Но этот вкус вызывается содержанием большого количества эфирных масел — раз, ароматических углеводородов — два, и, в-третьих, это все равно какие-то любые другие углеводороды или, может быть, такие же загустители, как для вейпов. К сожалению, состав этих аромаингаляторов не указан», — сказал он.

Бережанский подчеркнул, что у детей-аллергиков даже один вдох из аромаингалятора может вызвать острую реакцию вплоть до летального исхода, а длительное употребление может спровоцировать рак.

«Большое количество аромаэфирных масел, ароматических углеводородов попадает в слизистую, все это попадает в организм. Все это для организма чужеродное. И в первую очередь это воздействует на состав иммунных клеточек. Большое количество сахара воздействует на метилирование ДНК, то есть у нас есть клетка, которая должна разделиться на две одинаковых, и так наша слизистая организма обновляется. Но в этом случае, когда поступает много сахара, много углеводов, клетка делится неправильно и может в этом месте, если поделилась неправильно, неправильный у нее ДНК, стать онкологической клеткой. Если таких клеток становится очень много, это, к сожалению, может в будущем привести к каким-то онкологическим, апластическим процессам», — объяснил он.

По словам врача, первые несколько вдохов действительно могут взбодрить, как обещают продавцы, однако для дальнейшего эффекта дозу придется увеличивать.

Бережанский добавил, что подростки нередко сочетают аромаингаляторы с вейпами и энергетиками, тем самым еще больше воздействуя на нервную систему. По его мнению, с девайсами надо бороться, потому что это «отрава».

«Такую историю можно назвать только какой-то отравой. Не могу сказать, есть ли сейчас привыкание к этим историям, потому что пока это все дело не исследовалось. Иногда родители, услышав об этих новых модных штуках, не хотят, чтобы ребенок курил, чтоб вейпы употреблял. И сами приобретают по заказу, по просьбе школьников на маркетплейсах. Не понимают вреда эфирных масел и заменителей сахаров, которые попадают на слизистую носа», — заключил он.

До этого Telegram-канал Baza обратил внимание на то, что среди подростков стали популярны аромаингаляторы — дети покупают их сами или с помощью родителей на маркетплейсах и используют в школе. В комментариях к товару пользователи пишут, что аромаингаляторы помогают взбодриться на уроках.

Ранее нарколог Каторгин заявил, что дневные порции никотина в вейпе могут быть равны трем пачкам сигарет.