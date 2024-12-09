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Юрист раскрыл главную опасность аромаингаляторов

Юрист Соловьев: аромаингаляторы опасны, если в них добавить никотин

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В популярности аромаингаляторов среди подростков нет ничего страшного — к этому можно относиться как к временно модной игрушке. Опасность заключается лишь в одном — в угрозе добавления никотиносодержащих смесей, предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев Общественной Службе Новостей.

В целом ингаляторы — это медицинское средство, применяемое с разными эфирными маслами и лекарствами. Подростки в основном покупают устройства с ароматическими маслами — их это привлекает как игрушка с приятным запахом и паром.

«Я не вижу здесь никакой проблемы. Модно и модно. Сейчас модно, а через две недели уже не модно, — считает юрист. — Вопрос в другом: что, если в эти ингаляторы вместо эфирных масел будут добавлять, например, какие-то вещества, которые используются в вейпах и прочих вещах, которые курят подростки?»

В подобных вещах продавцы часто проявляют хитрость, завлекая подростков модой на ингаляторы, а затем подсаживая на них с помощью никотина. Причем никто не будет нести ответственность за такой способ реализации опасной для детей продукции. От безобидных ингаляторов до небулайзеров с никотином можно дойти очень быстро, поэтому важно следить за этой сферой, подчеркнул Соловьев.

Напомним, пульмонолог до этого предупредил, что у детей-аллергиков даже один вдох из аромаингалятора может вызвать острую реакцию вплоть до летального исхода, а длительное употребление может спровоцировать рак. Состав аромаингаляторов не раскрывается — он может быть опасным, а большое количество эфирных масел в любом случае воздействует на состав иммунных клеток.

Ранее Wildberries допустил снятие с витрины популярных у детей ингаляторов.

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