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Эксперт рассказал, как нужно действовать жертвам кибермошенников

Киберэксперт Большаков: скорость реакции жертв мошенничества крайне важна

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Shutterstock

В случае кибермошенничества многое зависит от реакции жертвы — человека или компании. Скорость предпринимаемых действий имеет решающее значение, так как если вовремя не принять меры, то сумма ущерба может вырасти в несколько раз, объяснил руководитель направления кибербезопасности «EdgeЦентр». Начать важно с обращения в банк и блокировки счетов, а также фиксации всех деталей, которые впоследствии понадобятся правоохранительным органам, отметил он в беседе с RT.

В первую очередь пострадавшим от кибермошенников следует обратить внимание на электронные письма, сообщения и сайты. Найти там можно характер атаки — например, если тема письма говорит о блокировке счета, а также данные преступников. Важны дата и время — по ним будет восстанавливаться последовательность происшествия.

Эксперт порекомендовал сделать снимки экрана переписок с мошенниками, а также скрины форм данных, предупреждений, всех кнопок и баннеров.

«Отдельно запишите имена пользователей, их номера телефонов или другие идентификаторы, — добавил он. — Запишите точные URL-адреса сайтов, которые вызвали подозрения».

После случая мошенничества следует как можно оперативнее сообщить о нем в банк, чтобы остановить дальнейшие операции, переводы средств со счетов — их лучше блокировать. Также следует отключить все автоплатежи, списания, сменить пароли, приложения и так далее. Также нужно написать заявление в полицию.

В целом менять пароли, по его словам, следует каждые 3-6 месяцев, даже если никаких происшествий с мошенниками не было. Использовать для этого лучше целые фразы, считает Большаков.

Напомним, с января по ноябрь 2024 года кибермошенники украли у россиян в общей сложности около 158 млрд рублей. Каждый год сумма украденных средств только растет: в 2022 году был украден 91 млрд руб., а в следующем мошенникам удалось своровать уже 156 млрд руб.

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