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Названа сумма, которую мошенники украли у россиян с начала года

Кибермошенники с января по ноябрь украли у россиян более 158 млрд рублей

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Pixabay

Кибермошенники с января по ноябрь 2024 года украли у россиян в общей сложности около 158 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на сопроводительные документы к пакету правительственных законопроектов, который рассмотрит в понедельник комиссия правительства России по законопроектной деятельности.

В том числе правкомиссия рассмотрит проект, в соответствии с которым сотрудники правоохранительных органов смогут без суда блокировать на 10 дней подозрительные счета.

Как указано в документах, на сегодняшний день 80% краж денег в России происходит дистанционно. Каждый год сумма украденных средств только растет: в 2022 году был украден 91 млрд руб., в мошенникам удалось своровать уже 156 млрд руб.

В конце ноября заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов на форуме «IТ Диалог» сообщил, что в России в 2025 году запустят пилотную версию платформы для борьбы с телефонными и интернет-мошенниками.

По его словам, платформа поможет эффективно выявлять и пресекать действия мошенников, блокировать фишинговые сайты, счета, карты, а также отслеживать украденные учетные записи.

Ранее российская пенсионерка смогла вернуть жилье, отобранное мошенниками.

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