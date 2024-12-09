Россияне ответили, какой размер пенсии они считают приемлемым

Опрошенные россияне считают 110 тыс. рублей приемлемой пенсией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Страхового дома ВСК.

В начале года каждый второй респондент заявлял, что хотел бы получать на пенсии от 50 до 100 тыс. рублей, но в последнем опросе такую сумму называл только каждый третий. Вместо 12% респондентов уже 25% мечтают о пенсии в размере 100–200 тыс. рублей.

Каждый второй респондент признался, что еще не начал формировать сбережения на пенсию, а 32,7% из них и не собираются этим заниматься.

Самыми высокими ожидания от пенсии оказались у граждан с высоким уровнем дохода, в первую очередь это жители Москвы и Санкт-Петербурга. Меньше всего о финансовой подушке безопасности в старости беспокоятся люди со средним уровнем дохода (38%) и у которых нет детей (41%).

До этого сенатор Ольга Епифанова рассказала о двух ключевых преимуществах программы долгосрочных сбережений: государственное софинансирование и налоговые льготы. Программа, стартовавшая в январе 2024 года, позволяет гражданам получать доплаты от государства и вернуть НДФЛ с вложений до 52 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что у россиян не оказалось денег для участия в программе долгосрочных сбережений.