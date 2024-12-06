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У россиян не оказалось денег для участия в программе долгосрочных сбережений

Россияне назвали причины отказа от участия в программе долгосрочных сбережений

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Global Look Press

66% опрошенных россиян назвали отсутствие свободных денег главной причиной отказа от участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС), следует из результата опроса, который провел ВЦИОМ в ноябре. Материалы исследования публикует интернет-издание РБК.

При этом 65% респондентов боятся, что после вложения денег в программу власти могут «изменить правила игры», 64% участников исследования не исключают риск обесценивания накоплений из-за инфляции (отвечающие могли выбрать до трех вариантов ответа на один вопрос).

Среди других опасений респонденты назвали риск банкротства финансовой организации (52%), невозможность быстро забрать деньги в случае необходимости (42%), сложности понимания условий участия в ПДС (28%).

27% участников исследования предпочитают иные способы вложения своих денег. 10% опрошенных сказали, что у них нет необходимости участвовать в программах по долгосрочным сбережениям денег. В опросе участвовали 1689 россиян в возрасте от 18 лет.

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