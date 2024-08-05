Россиянам назвали преимущества программы долгосрочных сбережений

Два ключевых плюса программы долгосрочных сбережений (ПДС) — государственное софинансирование и налоговые льготы. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

«К внесенным личным взносам в первые три года государственная казна добавит определенную сумму. Точный размер государственного софинансирования зависит от среднемесячного дохода. Например, откладывая ежемесячно по 3 тыс. рублей в течение трех лет, свой счет можно пополнить на 108 тыс. рублей, а государство добавит еще столько же. Что же касается налоговых льгот, можно вернуть уплаченный ранее НДФЛ (13%) от внесенных в течение соответствующего года средств (но не более 52 тыс. рублей в год)», — отметила сенатор.

По ее словам, накопления в ПДС страхуются на сумму до 2,8 млн рублей, включая инвестдоход. В случае сложной жизненной ситуации, например, необходимость дорогостоящего лечения, можно взять деньги со счета вместе с доплатами от государства, добавила Епифанова. Она уточнила, что средства в рамках ПДС могут наследоваться, также на них не может быть наложен арест или взыскание, и они не подлежат разделу при расторжении брака.

Но, по словам сенатора, доходность в рамках ПДС ограничена инструментами негосударственных пенсионных фондов и в прошлом году составила в среднем 10-11%.

Право на получение выплат в рамках ПДС возникает при участии в данной программе не менее 15 лет, или по достижении 55 (60) лет. И забрать все средства без потерь можно также только после 15 лет участия в ПДС.

Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что с 2025 года россияне смогут возвращать до 88 тыс. рублей со взносов по программе долгосрочных сбережений.