Массовое ДТП с четырьмя грузовиками заблокировало движение на МКАД

На востоке Москвы на МКАД произошла массовая авария с грузовыми автомобилями. Об этом сообщается в Telegram- канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 2-го км МКАД столкнулись четыре грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе также уточнили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта и призвали водителей выбирать альтернативные пути проезда.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 10:30 мск, в районе места аварии сохраняется крупный затор длиной 3,7 км. Он начинается на внешней стороне МКАД в районе его пересечения с улицей Николая Старостина.

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