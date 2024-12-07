Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Новосибирской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирь», связанный с правительством региона.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в центр политравмы городской клинической больницы № 34.

Глава министерства здравоохранения по Новосибирской области Ростислав Заблоцкий заявил, что медики оказывают им всю необходимую помощь. По предварительным данным, пациентов в тяжелом состоянии в больницу не поступило.

Согласно данным регионального ГУ МВД, транспортное средство с 26 пассажирами съехало в кювет и опрокинулось. Автобус «КАВЗ» следовал по автомобильной дороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар, направлялся из поселка Садовый в поселок Верх-Тула.

По предварительным данным, 65-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Ранее ветеран СВО под наркотиками уснул за рулем и попал в ДТП в Петербурге.