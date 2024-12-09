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В Японии перевернулся автобус с туристами, пострадали не менее 10 человек

Kyodo: в префектуре Окаяма не менее 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

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inggia nugraha/Shutterstock/FOTODOM

В японской префектуре Окаяма перевернулся туристический автобус. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, ДТП произошло в понедельник утром на трассе в городе Манива. По предварительным данным, в автобусе находились около 40 человек. После инцидента не менее 10 человек попали в больницу, их травмы оценили как легкие.

Сейчас полиция расследует обстоятельства ДТП. Агентство отметило, что трасса проходит в горном районе, а на ней сейчас лежит снег, поэтому пока есть версия, что водитель не справился с управлением на обледенелой дороге.

До этого один трамвай протаранил другой в Перми, в ДТП пострадали пассажиры. По данным СМИ, в аварии пострадал 21 человек, включая двоих детей. Обстоятельства аварии выясняются. На появившихся в сети фото видно, что у одного из вагонов разбито лобовое стекло. Рядом валяются обломки обшивки.

Ранее футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио попал в серьезное ДТП.

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