Футболист клуба АПЛ попал в серьезное ДТП

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио попал в серьезное ДТП, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Можем подтвердить, что Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Все сотрудники клуба мысленно и в молитвах сейчас с Майклом, его семьей и друзьями», — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне АПЛ Антонио провел 14 матчей, забив один мяч. В турнирной таблице чемпионата Англии «Вест Хэм» занимает 14 место, набрав 15 очков.

Ранее футболист леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе попал в ДТП, направляясь с друзьями в аэропорт.

Футболист сидел на пассажирском сиденье. Водитель автомобиля не справился с управлением из-за усталости. Машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовик. Транспортное средство, в котором находился игрок, перевернулось.

Ранее автобус «Ростова» попал в ДТП.