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В России растут поступления в бюджет от НДФЛ

«Известия»: в России наблюдается значительный рост поступлений от НДФЛ

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В России наблюдается значительный рост поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в казну. В период с января по октябрь 2024 года доходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации составили 6,1 трлн рублей. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным, предоставленным Федеральной налоговой службой, сообщает издание «Известия».

Такая динамика является наибольшей за последние 12 лет, начиная с момента ведения ежемесячной статистики; до 2012 года данные собирались только раз в год.

Дополнительно растут и поступления от НДФЛ в федеральный бюджет, включая так называемый «налог на богатых». Этот налог, составивший 15%, в основном отчисляется от доходов тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год — 13% из этой суммы идет в регионы, а оставшаяся часть попадает в федеральную казну. За десять месяцев 2024 года поступления от этой статьи возросли до 146 миллиардов рублей, как сообщают в Минфине.

Общие доходы федерального бюджета от НДФЛ достигли 186 миллиардов рублей, увеличившись в 1,5 раза. Эти данные также включают, например, налог на вклады и сборы с нерезидентов, которые платят налог на дивиденды от российских компаний, наряду с налогом на крупные выигрыши, который составляет 35%.

Основной причиной увеличения поступлений от НДФЛ является рост доходов граждан. В условиях нехватки работников и рекордно низкой безработицы, зафиксированной на уровне 2,3%, компаниям приходится поднимать зарплаты, чтобы удержать специалистов, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

До этого сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России начислила гражданам и бизнесу за 10 месяцев текущего года рекордные 783 млрд рублей пеней и штрафов.

Ранее правительство не поддержало освобождение от НДФЛ выплат за больничный.

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