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У взяточника из МВД арестовали имущество на 2 млрд рублей

Бастрыкин: у взяточника из МВД Сатюкова арестовали имущество на 2,1 млрд рублей

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Екатерина Штукина/РИА Новости

В рамках расследования уголовного дела против бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиняемого в коррупции на сумму 5 млрд рублей и укрывающегося за границей, арестовано имущество стоимостью свыше 2,1 миллиарда рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«На имущество Георгия Сатюкова, который раньше возглавлял отделение управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД России, наложен арест на сумму более 2,1 миллиарда рублей», — отметил Бастрыкин.

Согласно данным следствия, Сатюков получил взятку в размере 5 млрд рублей в криптовалютах биткоин и эфир от администратора криптобиржи в обмен на общее покровительство.

По словам Бастрыкина, часть этих средств была легализована путем конвертации в фиатные деньги с целью приобретения ювелирных изделий, ценных бумаг и недвижимости. Бастрыкин отметил, что некоторые объекты недвижимости были оформлены на членов семей Сатюкова и Соколова. В настоящее время следственные органы принимают меры для установления местонахождения и экстрадиции обвиняемых.

Ранее Бастрыкин сообщил о завершении следствия по делу зампреда правительства Хабаровского края.

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