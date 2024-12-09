Бастрыкин объяснил, как взяточники из МВД легализовали 5 млрд рублей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о расследовании в отношении бывших сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, которые обвиняются во взяточничестве на сумму около 5 млрд рублей. В интервью РИА Новости он заявил, что часть этих средств была легализована путем конвертации в фиатные деньги с целью приобретения ювелирных изделий, ценных бумаг и недвижимости.

Бастрыкин отметил, что некоторые объекты недвижимости были оформлены на членов семей Сатюкова и Соколова. В настоящее время следственные органы принимают меры для установления местонахождения и экстрадиции обвиняемых.

Ранее Басманный суд наложил арест на имущество, принадлежащее семье Сатюкова, который до этого служил в управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД России.

Следствие считает, что Сатюков и его подчиненный Соколов из бюро специальных технических мероприятий МВД вымогали деньги у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). В период с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в криптовалюте, сумма которой составила не менее 4,9 миллиарда рублей.

Ранее бывшая врио замгубернатора Брянской области признала вину в получении взятки.