Бастрыкин сообщил о завершении следствия по делу зампреда правительства Хабаровского края

Следственный комитет завершил следствие по делу заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова. Об этом сообщил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Никонов проходит фигурантом дела о взяточничестве.

По словам Бастрыкина, у следствия есть доказательства, что в период с 2021 по 2023 год Никонов вместе с другими должностными лицами краевого государственного бюджетного учреждения «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» краевого Минздрава получили взятку в 82 млн рублей от владельца группы компаний.

За эту плату чиновники должны были помочь в заключении и исполнении госконтрактов на поставку медоборудования.

В июле Никонова арестовали на два месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признает.

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