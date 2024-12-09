Россиянам рассказали, как мошенники представляются агентами спецслужб

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предупредила россиян, что телефонные мошенники могут представляться от имени сотрудников спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В последнее время участились случаи хищения личных или кредитных денежных средств граждан неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов ФСБ России», — говорится в публикации.

В ЦОС добавили, что мошенники часто используют схему вымогательства денежных средств. По данным ведомства, делают они это в обмен на закрытие возбужденных, по их словам, уголовных дел в отношении россиян или членов их семей.

Как пояснили в ФСБ, указанные действия сопровождаются демонстрацией фотографий якобы «служебных удостоверений» лжесотрудников органов безопасности. Кроме того, при попытках обмана предоставляются копии «приказов» об аресте и иных документов, якобы обязывающих гражданина оказать содействие следственным органам.

Однако ФСБ не уведомляет по телефону, подчеркнули в ведомстве. Уведомление гражданина о его привлечении в качестве подозреваемого иди обвиняемого по уголовному делу осуществляется исключительно в письменном виде. Подобные уведомления вручаются лично, заключили в ведомстве.

Также в Федеральной службе безопасности РФ рассказали, что в случае, если пользователи слышат в речи звонящего слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет» и другие различные «громкие» слова, то следует незамедлительно прервать звонок, поскольку так представляются только мошенники.

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