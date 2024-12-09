Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как мошенники представляются агентами спецслужб

ФСБ предупредила о том, как мошенники действуют от имени спецслужб

close
Shutterstock

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предупредила россиян, что телефонные мошенники могут представляться от имени сотрудников спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В последнее время участились случаи хищения личных или кредитных денежных средств граждан неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов ФСБ России», — говорится в публикации.

В ЦОС добавили, что мошенники часто используют схему вымогательства денежных средств. По данным ведомства, делают они это в обмен на закрытие возбужденных, по их словам, уголовных дел в отношении россиян или членов их семей.

Как пояснили в ФСБ, указанные действия сопровождаются демонстрацией фотографий якобы «служебных удостоверений» лжесотрудников органов безопасности. Кроме того, при попытках обмана предоставляются копии «приказов» об аресте и иных документов, якобы обязывающих гражданина оказать содействие следственным органам.

Однако ФСБ не уведомляет по телефону, подчеркнули в ведомстве. Уведомление гражданина о его привлечении в качестве подозреваемого иди обвиняемого по уголовному делу осуществляется исключительно в письменном виде. Подобные уведомления вручаются лично, заключили в ведомстве.

Также в Федеральной службе безопасности РФ рассказали, что в случае, если пользователи слышат в речи звонящего слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет» и другие различные «громкие» слова, то следует незамедлительно прервать звонок, поскольку так представляются только мошенники.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества в Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами