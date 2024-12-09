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Кнайсль встретила амурского тигра, посетив нацпарк в Приморье

Кнайсль посетила нацпарк в Приморье и встретила там амурского тигра

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Vadim Ghirda/AP

Бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, которая стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России, посетила национальный парк «Бикин» в Приморье и встретила там редкого хищника. Об этом говорится в сообщении центра «Амурский тигр» в Telegram-канале.

«Кнайсль посетила национальный парк «Бикин» в Приморском крае. Поездку организовал центр «Амурский тигр», при чьей поддержке в 2015 году создан нацпарк», — говорится в сообщении.

Сама экс-глава МИД Австрии в своем Telegram-канале написала, что по пути из Хабаровского края в Приморье увидела на дороге амурского тигра. Кнайсль отметила, что не успела сделать фото, поскольку хищник ушел в лес.

Также экс-глава МИД Австрии написала, что в селе Красный Яр распространено уважение к жизни с природой. Она подчеркнула, что это крайне отличается от политики Евросоюза, где выступили с разрешением охотиться на волков.

«Медведь, волки, тигры в России не называются «проблемными медведями, проблемными волками». Они — часть жизни», - написала Кнайсль.

В сентябре стало известно, что в Европе будут отстреливать волков, за это решение выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечалось, что пони главы Еврокомиссии стал жертвой хищника. Некоторые связали такое решение с местью.

Охота начнется с марта 2025 года. Комиссия Европейского союза предложила это решение, которое осудили защитники окружающей среды, еще в прошлом году. Причиной тому стал рост численности волков, что привело к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами.

Ранее американские экологи предложили запугивать волков.

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