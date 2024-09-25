В Европе начнут массовый отстрел волков

В Европе будут отстреливать волков, за это решение выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пони которой стал жертвой хищника. Об этом пишет газета Bild.

«Если вид больше не находится под угрозой исчезновения в определенных регионах, мы должны по-другому относиться к волкам и, например, охотиться на них», — заявила фон дер Ляйен.

Постоянные послы 27 стран Евросоюза проголосовали за снижение охранного статуса волков. Председатель ЕК поддержала это решение, она выступала за отстрел еще в прошлом году.

Как пишет газета, подобные предложения звучали раньше, но теперь отстрел волков поддержали ввиду миграции немецких хищников в Люксембург.

По данным Bild, два года назад пони Долли фон дер Ляйен задрал волк. После инцидента выяснилось, что случившееся можно было предотвратить, поскольку на пони якобы напал известный местным властям опасный волк под номером GW 950m.

Газета отмечает, что жесткую позицию фон дер Ляйен некоторые противники отстрела уже истолковали как форму мести и «защищать домашних питомцев и скот нужно лучше».

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