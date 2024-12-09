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В Британии осудили тренера девочек-чирлидеров за совращение подопечной

В Британии женщину приговорили к 10 годам тюрьмы за совращение 13-летней девочки

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Freepik.com

Суд в Великобритании приговорил тренера девочек-чирлидеров Розанну Аван к 10 годам лишения свободы за совращение 13-летней подопечной. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, расследование началось еще в 2019 году. Тогда в полицию обратилась подопечная тренера, которая рассказала, что Аван принуждала ее к сексу. По словам девочки, она часто терпела домогательства, а во время поездки во Францию наставник склонила ее к половому акту. После возвращения в Британию они продолжили регулярные встречи.

Расследование дела затянулось на пять лет. В ходе последнего заседания судья приговорил Аван к лишению свободы. Тренера также включили в список людей, совершивших сексуальные преступления.

В июле в Анапе задержали и арестовали тренера из Екатеринбурга по подозрению в педофилии. По версии следствия, он зашел в подъезд за девочкой и продемонстрировал ей свой половой орган. Та убежала и рассказала обо всем родителям, после этого подозреваемый был задержан и признался в содеянном.

Ранее суд отправил за решетку учительницу, которая умоляла подростка переспать с ней.

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