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Суд отправил за решетку учительницу, которая умоляла подростка переспать с ней

В Британии дали срок учительнице, отправлявшей интимные фото своему ученику

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South Wales Police

Учительница из Уэльса оказалась на скамье подсудимых из-за сообщений и фотографий, отправленных 15-летнему подростку. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно материалам дела, 33-летняя Натали Арройо стала отправлять сообщения с сексуальным подтекстом несовершеннолетнему в Snapchat, когда работала тренером и учителем по совместительству. По началу их разговор был вполне невинным, но позже женщина начала флиртовать, присылать фотографии в лифчике и прямо говорить школьнику, что хочет заняться с ним сексом. Она даже пригласила его к себе домой в отсутствие мужа, и хотя юноша отказался приходить, он все же прислал ей в ответ свои фото в обнаженном виде.

Арройо утверждала, что ей «нравится, когда над ней доминируют», и обещала потерпевшему бросить мужа ради него. Когда юноша попросил ее прекратить отправлять ему снимки, учительница прислала порнографический ролик с собой в главной роли. Позже женщина порекомендовала молодому человеку «забыть об этих сообщениях», но тот рассказал обо всем другому взрослому, и педагога арестовали. На допросах она утверждала, что думала, что мальчику уже исполнилось 16 лет. В итоге суд Кардиффа приговорил ее к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Ранее учительница средней школы из США продавала учеников педофилам.

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