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Отсидевшего за мастурбацию при ребенке уральского тренера вновь заподозрили в педофилии

В Анапе отправили под арест тренера, который уже был судим за мастурбацию при ребенке

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Алексей Сушко/VK

В Анапе задержали и арестовали тренера из Екатеринбурга по подозрению в педофилии. Об этом сообщает издание Е1.ru.

Речь идет о екатеринбургском тренере Алексее Сушко, который в 2018 году получил срок за преступление против половой свободы несовершеннолетней. Мужчина занялся онанизмом в присутствии семилетней девочки, но отрицал обвинения, несмотря на имеющуюся у суда запись инцидента. В прошлом году Сушко вышел на свободу, так как суд заменил неотбытую им часть наказания на принудительные работы.

Недавно тренер вновь стал фигурантом дела, в этот раз ему вменяют насильственные действия сексуального характера. 20 июля Сушко, по версии следствия, зашел в подъезд за девочкой и продемонстрировал ей свой половой орган. Та убежала и рассказала обо всем родителям, после этого подозреваемый был задержан и признался в содеянном.

»[Ему] избрана мера пресечения — содержания под стражей. До 26 сентября включительно», — уточнили в суде.

Мать Сушко отказалась комментировать информацию о задержании сына, его бывшая жена заявила о разводе и прекращении общения с Алексеем.

Ранее 64-летнего тренера из Федерации легкой атлетики Приморского края обвинили в совращении 14-летней воспитанницы.

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