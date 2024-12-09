В России хотят блокировать счета фигурантов уголовных дел до решения суда

Российское МВД предлагает дать возможность следователям до решения суда приостанавливать денежные операции для фигурантов уголовных дел. Об этом со ссылкой на хорошо информированный источник сообщает газета «Ведомости».

Авторы поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) считают необходимым ввести новую меру процессуального принуждения — приостановление операций с денежными средствами, в том числе электронными и авансовыми платежами. В соответствии с ней следователь и дознаватель смогут принять решение о приостановлении таких операций на срок не более 10 суток при наличии оснований полагать, что счета использовались в преступной деятельности.

По словам главы правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, этот законопроект был разработан для повышения эффективности противодействия преступлениям, которые совершаются с помощью IT-технологий.

3 декабря сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест недвижимости и машины экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Ранее суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области.