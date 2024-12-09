Спасатели эвакуировали туриста, который сломал ногу в Восточных Саянах

Спасатели эвакуировали 37-летнего туриста, который сломал ногу в горах в Тункинском районе Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

«В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в горах Тункинского района мужчина 1987 года рождения нуждается в помощи спасателей», — говорится в сообщении.

В ГО и ЧС добавили, что мужчина состоял в туристической группе из шести человек, которые поднимались на гору «Пик Любви». По уточненным данным, группа планировала сделать переход на «Пик Дружба», однако один из туристов, не дойдя до точки «Пик Молодежный», поскользнулся и травмировал ногу.

Источник отмечает, что туристы незамедлительно начали спускать своего товарища вниз на встречу спасателям. Прибыв на место, специалисты оказали первую помощь пострадавшему. После этого спасатели, с помощью носилок и страховки, пешком начали эвакуацию пострадавшего.

Пострадавшего эвакуировали в село Аршан, в настоящее время мужчина находится в удовлетворительном состоянии. По предварительной информации, у него перелом костей голени правой ноги.

В ноябре издание Daily Mail писало, что в США пожарные спасли альпиниста, повисшего на скале над пропастью. Инцидент произошел у пляжа Бейкер-Бич в Сан-Франциско. Турист, карабкавшийся по скале, оступился и повис над пропастью, его крики о помощи услышали другие люди, которые вызвали спасателей. Специалисты с помощью вертолета эвакуировали альпиниста в безопасное место.

Ранее появились кадры спасения туристов с затонувшего в Мурманской области судна.