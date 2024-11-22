В США пожарные спасли альпиниста, повисшего на скале над пропастью, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел у пляжа Бейкер-Бич в Сан-Франциско. Турист, карабкавшийся по скале, оступился и повис над пропастью. Его крики о помощи услышали другие люди, которые вызвали спасателей. Специалисты с помощью вертолета эвакуировали альпиниста в безопасное место.

Лейтенант Мариано Элиас из пожарной охраны Сан-Франциско информировал, что причины, по которым мужчина оказался в таком положении, остаются неясными — неизвестно, поднялся ли он на скалу с пляжа или пытался спуститься по ней вниз.

Медики также осмотрели мужчину и подтвердили, что он не получил травм. Пожарные отметили, что спасенный турист был очень признателен и выразил свою благодарность команде спасателей за быструю помощь.

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