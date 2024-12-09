Замглавы Федеральной таможни начала знакомиться с материалами дела

Заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина начала знакомиться с материалами дела. Об этом РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Идет ознакомление с материалами уголовного дела руководителя Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Елены Ягодкиной и ее подчиненных, обвиняемых в превышении должностных полномочий», — сказал глава ведомства.

По версии следователей, замглавы ФТС выдала более 800 тысяч акцизных марок компаниям «Виноград» и «Флиан», которые, используя эти знаки, продавали контрафактную продукцию на российском рынке. Указанные поставщики не оплатили налоговые сборы в размере 1 млрд 228 млн руб., в том числе акцизов на сумму более 852 млн руб., налог на добавленную стоимость более 261 млн и налог на прибыль 114 млн руб.

Ягодкина свою вину не признала и заявила, что даст дополнительные показания. Генерал-полковника задержали сразу после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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