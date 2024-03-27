Замглавы ФТС Ягодкину арестовали на два месяца. В чем ее обвиняют Басманный суд заключил под стражу замглавы ФТС России Елену Ягодкину

Басманный суд арестовал замруководителя ФТС России Елену Ягодкину на два месяца. Чиновницу обвиняют в превышении полномочий при выдаче акцизных марок. По версии следователей, это повлекло ущерб на сумму более 1,2 млрд руб. Ягодкина свою вину не признала и заявила, что даст дополнительные показания. Генерал-полковника задержали сразу после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Замглавы Федеральной таможенной службы России Елену Ягодкину обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в», часть 3 статьи 286 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет тюремного заключения.

Басманный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде ареста, удовлетворив просьбу следователя об отправке в СИЗО. Сторона защиты просила судью отложить слушания до 29 марта, так как к сегодняшнему заседанию подзащитная не успела подготовить характеристику с работы, справки о состоянии здоровья и другие документы, пишет Mash.

«Ходатайство следователя удовлетворить», — огласила вердикт судья Елена Ленская.

В изоляторе обвиняемая пробудет как минимум до 26 мая.

Свою вину чиновница не признает. Она также заявила, что собирается дать дополнительные показания и не планирует никаким образом воздействовать на свидетелей.

Акцизные марки

По версии следствия, Ягодкина выдала более 800 тысяч акцизных марок ООО «Виноград», которое, используя эти знаки, продавало контрафактную продукцию на российском рынке. Об использовании марок компания не отчитывалась.

«Зная о неисполнении ими обязательств, она продлила срок, в связи с чем это позволило в дальнейшем выдать <...> акцизные марки, 3270 акцизных марок ООО «Виноград» и более двух тысяч ООО «Флиан», — сообщили в СК России.

ООО «Флиан» также реализовывало контрафакт на территории РФ. Указанные поставщики не оплатили налоговые сборы в размере 1 млрд 228 млн руб., в том числе акцизов на сумму более 852 млн руб., налог на добавленную стоимость более 261 млн и налог на прибыль 114 млн руб.

О задержании Ягодкиной ранее сообщали источники РБК, «Коммерсанта», «Интерфакса» и Telegram-канала 112. По информации «Интерфакса», замглавы ФТС задержали прямо в ее служебном кабинете сразу после заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, в которой она является председателем. В самом помещении прошли обыски.

Как писал РБК, у следователей возникли претензии к работе с кодами товарной номенклатуры. Нарушения были допущены в период с 2011 по 2019 год, когда Ягодкина работала в главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС.

Карьера Ягодкиной

Ягодкина окончила Новосибирский государственный аграрный университет в 1997 году. Тогда же поступила на службу в таможенные органы.

Летом 2011 года назначена на пост первого заместителя начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России. Спустя семь лет возглавила это подразделение.

В сентябре 2019-го тогдашний глава правительства Дмитрий Медведев назначил ее на должность замруководителя ФТС.

Ягодкина носит звание генерал-полковника таможенной службы. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По итогам 2021 года доходы Елены Ягодкиной составили 4,27 млн рублей.

Громкое дело в ФТС

Ровно год назад Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС Александра Кизлыка к десяти годам колонии общего режима, признав виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, «причинивших тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В первом случае чиновник помог назначить минимальный штраф пассажиру, пытавшемуся вывезти из России в Черногорию €315 тыс. Во втором случае — посодействовал в освобождении от ответственности жене российского посла Дмитрия Максимычева Елены Максимычевой, которая не задекларировала почти $42 тыс.

Заместитель Кизлыка Алексей Серебро, два заместителя начальников Домодедовской и Внуковской таможен Юрий Черкашин и Константин Мишин, а также старший дознаватель отдела дознания Домодедовской таможни Андрей Шурыгин были осуждены за один эпизод — с Максимычевой.