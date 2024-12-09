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Очевидец заявил, что «что-то серьезно бахнуло» на севере Петербурга

«Фонтанка»: в районе проспекта Металлистов в Петербурге произошел взрыв

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Artem Priakhin/Global Look Press

В северной части Санкт-Петербурга произошел взрыв у проспекта Металлистов. Об этом сообщили «Фонтанке» несколько очевидцев.

Газета уточняет, что местные жители услышали хлопок около 22:00. Взрыв попал на камеру домофона. После него начала лаять собака во дворе дома.

«Что-то серьезно бахнуло в нашем Финляндском округе!» — описал произошедшее один из очевидцев.

Другой уточнил, что не заметил никаких последствий: свет не пропадал.

На прошлой неделе жители Сочи заявили о нескольких взрывах и вспышках в небе в Лазаревском районе. По их словам, в микрорайоне Лоо раздались два-три громких звука, которые походили на взрывы. О них рассказали и находящиеся в 13 км жители Дагомыса. Перед хлопками они слышали гул. После этого мэр Сочи сообщил об отражении атаки украинских беспилотников. Он уточнил, что в налете на город участвовали несколько БПЛА, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее пожарные потушили огонь в столичном ТЦ после взрыва телефона.

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