Информация о минировании ТЦ в Кисловодске не подтвердилась

Проверка торгового центра в Кисловодске (Ставропольский край) завершилась, и информация о возможном наличии взрывчатых веществ не подтвердилась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Моисеев.

«Данные о минировании торгового центра оказались ложными. Взрывчатых веществ и устройств не найдено,» — отметил Моисеев.

Он также добавил, что в процессе проверки было эвакуировано около 150 человек.

Вечером 8 декабря неизвестный сообщил о минировании торгового центра в Кисловодске. Злоумышленник потребовал денежное вознаграждение в течение часа. На месте работали сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками.

В ноябре неизвестный угрожал «дагестанцами» и «дронами» аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, сообщив также о минировании воздушной гавани. Хулиган сумел вклиниться в радиочастоту аэропорта Ростова и на протяжении 20 ноября вмешивался в работу диспетчеров, сообщая ложную информацию.

Ранее неизвестный сообщил о минировании крейсера «Аврора» в Петербурге.