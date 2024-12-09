Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Информация о минировании ТЦ в Кисловодске не подтвердилась

Мэр Кисловодска Моисеев: информация о минировании ТЦ не подтвердилась

close
Пресс-служба гордумы Кисловодска

Проверка торгового центра в Кисловодске (Ставропольский край) завершилась, и информация о возможном наличии взрывчатых веществ не подтвердилась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Моисеев.

«Данные о минировании торгового центра оказались ложными. Взрывчатых веществ и устройств не найдено,» — отметил Моисеев.

Он также добавил, что в процессе проверки было эвакуировано около 150 человек.

Вечером 8 декабря неизвестный сообщил о минировании торгового центра в Кисловодске. Злоумышленник потребовал денежное вознаграждение в течение часа. На месте работали сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками.

В ноябре неизвестный угрожал «дагестанцами» и «дронами» аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, сообщив также о минировании воздушной гавани. Хулиган сумел вклиниться в радиочастоту аэропорта Ростова и на протяжении 20 ноября вмешивался в работу диспетчеров, сообщая ложную информацию.

Ранее неизвестный сообщил о минировании крейсера «Аврора» в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами