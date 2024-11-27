Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Неизвестный угрожал «дагестанцами» и «дронами» аэропорту Ростова

В Ростове-на-Дону неизвестный заявил, что дагестанцы «заминировали» аэропорт

close
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Неизвестный угрожал «дагестанцами» и «дронами» аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону, сообщив также о «минировании» воздушной гавани. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Хулиган сумел вклиниться в радиочастоту аэропорта Ростова и на протяжении 20 ноября вмешивался в работу диспетчеров, сообщая ложную информацию.

«Платов — вышка! Дагестанцы заминировали аэропорт. Наблюдаю дронов», — заявил хулиган в эфире.

Информация о минировании не подтвердилась. Авиадиспетчеры «Платова» сообщили о хулигане в полицию, в данный момент его разыскивают.

До этого в Санкт-Петербурге более 14 тысяч человек эвакуировали из школ из-за лжеминера.

Неизвестный сообщил по телефону 112 о якобы минировании одной из школ северной столицы. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверить 702 учебных заведения, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга самолет задержался на 2,5 часа из-за сообщения о минировании.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами