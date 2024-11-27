Неизвестный угрожал «дагестанцами» и «дронами» аэропорту Ростова

Неизвестный угрожал «дагестанцами» и «дронами» аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону, сообщив также о «минировании» воздушной гавани. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Хулиган сумел вклиниться в радиочастоту аэропорта Ростова и на протяжении 20 ноября вмешивался в работу диспетчеров, сообщая ложную информацию.

«Платов — вышка! Дагестанцы заминировали аэропорт. Наблюдаю дронов», — заявил хулиган в эфире.

Информация о минировании не подтвердилась. Авиадиспетчеры «Платова» сообщили о хулигане в полицию, в данный момент его разыскивают.

До этого в Санкт-Петербурге более 14 тысяч человек эвакуировали из школ из-за лжеминера.

Неизвестный сообщил по телефону 112 о якобы минировании одной из школ северной столицы. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверить 702 учебных заведения, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга самолет задержался на 2,5 часа из-за сообщения о минировании.