Неизвестный сообщил о минировании ТЦ в Кисловодске

Неизвестный сообщил о минировании торгового центра в Кисловодске, здание ТЦ сейчас проверяют. Об этом заявили в пресс-службе администрации города, передает «Интерфакс».

«В дежурную часть по городу Кисловодску поступил звонок, в ходе которого неизвестный сообщил о наличии взрывчатых веществ и взрывных устройств в торговом центре «Сити-центр» на проспекте Победы», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, злоумышленник потребовал денежное вознаграждение в течение часа.

На месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками.

В ноябре «Фонтанка» сообщила, что в школах Петербурга искали взрывчатку после звонка «ветерана СВО». По данным издания, неизвестный позвонил в дежурную часть 18-го отдела полиции днем 29 ноября. Он назвался ветераном СВО и заявил, что заминировал 30 школ в Петроградском районе.

В том же месяце неизвестный угрожал «дагестанцами» и «дронами» аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону, сообщив также о «минировании» воздушной гавани.

Ранее неизвестный сообщил о минировании крейсера «Аврора» в Петербурге.