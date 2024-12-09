Диетолог назвала главные ошибки худеющих к Новому году россиян

Россияне, которые хотят срочно похудеть к Новому году, могут столкнуться с серьезными последствиями для здоровья. Об этом газете «Известия» сообщила врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

«Самая популярная ошибка — экстремально резкое ограничение калорийности питания. Речь идет о сокращении ежедневно потребляемых калорий в два и более раз: резкий переход на 1000–1200 ккал и меньше», — сказала специалист.

Мещерякова отметила, что резкое сокращение калорийности питания может привести к нарушениям работы пищеварительной, иммунной и гормональной систем. Также подобное решение может вызвать мышечные спазмы, изменение функционального состояния сосудов, нервной системы и пищеварения, уточнила врач.

Еще одной ошибкой быстрого похудения диетолог назвала переход на несбалансированные диеты. По ее словам, такой режим питания представляет собой стресс для организма, вызванный дисбалансом питательных веществ.

Врач добавила, что чрезмерные физические нагрузки при похудении также могут вызвать проблемы для организма. Мещерякова пояснила, что ненормированные тренировки в сжатые сроки способны вызвать эмоциональное выгорание и нарушение нервно-мышечной проводимости.

До этого нутрициолог Светлана Синиченко рассказала, что в период новогодних праздников важно ограничивать потребление жирной еды и сладостей, чтобы поддерживать свой вес и не набрать лишние килограммы. Она рекомендовала включать в рацион питания больше белковых продуктов, овощей, фруктов, а также пить больше воды.

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