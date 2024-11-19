Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, почему люди заново набирают вес после диеты

Nature: молекулы РНК могут стать причиной набора веса после диеты

close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Федерального технологического института Цюриха в Швейцарии установили, что изменения в работе молекул РНК могут объяснять быстрый возврат к прежнему весу после похудения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По словам исследователей, отсутствие силы воли не всегда служит причиной набора лишних килограммов. Способность накапливать жир может зависеть от индивидуальных биологических особенностей организма.

Чтобы узнать больше об этих особенностях, научный коллектив проанализировал образцы жировой ткани, собранные у 20 человек с ожирением непосредственно перед бариатрической операцией (коррекцией объема желудка). Два года спустя, когда участники потеряли по крайней мере четверть своего первоначального веса, анализ был проведен повторно. Также в исследование были включены образцы жира 18 человек со здоровым весом.

Исследователи изучили тип генетической молекулы под названием РНК, которая кодирует белки, в жировых клетках участников. Они обнаружили, что у людей с ожирением были повышены или понижены уровни более 100 молекул РНК по сравнению с людьми со здоровым весом, и эти различия сохранялись через два года после потери веса.

Авторы исследования предположили, что такие изменения в РНК могут усиливать воспаление и нарушать процесс хранения и сжигания жира жировыми клетками, что повышает риск увеличения веса в будущем.

Чтобы выяснить, могут ли эти изменения РНК вызывать повторный набор веса, исследователи провели эксперимент на генетически модифицированных мышах. Он подтвердили, что подобные трансформации РНК не только ведут к ускоренному возврату лишнего веса, но и заставляют жировые клетки поглощать больше жира и сахара.

По словам ученых, полученные результаты, вероятно, можно распространить с мышей на людей. Авторы исследования уточнили, что нормализовать функцию жировых клеток помогут эпигенетические препараты, которые работают на уровне ДНК и РНК.

Ранее ученые назвали новую возможную причину набора веса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами