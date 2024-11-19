Ученые выяснили, почему люди заново набирают вес после диеты

Ученые из Федерального технологического института Цюриха в Швейцарии установили, что изменения в работе молекул РНК могут объяснять быстрый возврат к прежнему весу после похудения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По словам исследователей, отсутствие силы воли не всегда служит причиной набора лишних килограммов. Способность накапливать жир может зависеть от индивидуальных биологических особенностей организма.

Чтобы узнать больше об этих особенностях, научный коллектив проанализировал образцы жировой ткани, собранные у 20 человек с ожирением непосредственно перед бариатрической операцией (коррекцией объема желудка). Два года спустя, когда участники потеряли по крайней мере четверть своего первоначального веса, анализ был проведен повторно. Также в исследование были включены образцы жира 18 человек со здоровым весом.

Исследователи изучили тип генетической молекулы под названием РНК, которая кодирует белки, в жировых клетках участников. Они обнаружили, что у людей с ожирением были повышены или понижены уровни более 100 молекул РНК по сравнению с людьми со здоровым весом, и эти различия сохранялись через два года после потери веса.

Авторы исследования предположили, что такие изменения в РНК могут усиливать воспаление и нарушать процесс хранения и сжигания жира жировыми клетками, что повышает риск увеличения веса в будущем.

Чтобы выяснить, могут ли эти изменения РНК вызывать повторный набор веса, исследователи провели эксперимент на генетически модифицированных мышах. Он подтвердили, что подобные трансформации РНК не только ведут к ускоренному возврату лишнего веса, но и заставляют жировые клетки поглощать больше жира и сахара.

По словам ученых, полученные результаты, вероятно, можно распространить с мышей на людей. Авторы исследования уточнили, что нормализовать функцию жировых клеток помогут эпигенетические препараты, которые работают на уровне ДНК и РНК.

Ранее ученые назвали новую возможную причину набора веса.