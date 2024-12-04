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Россиянам рассказали, как поддерживать вес в период новогодних застолий

Нутрициолог Синиченко: в период новогодних застолий важно есть больше овощей

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В период новогодних праздников важно ограничивать потребление жирной еды и сладостей, чтобы поддерживать свой вес и не набрать лишние килограммы. Об этом «Мойке78» рассказала нутрициолог Светлана Синиченко.

Она рекомендует включать в рацион питания больше белковых продуктов, овощей, фруктов, а также пить больше воды. По ее словам, стоит также не забывать про активный отдых. Можно, например, кататься на коньках или лыжах, заниматься йогой или сходить в бассейн.

«Активные прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах или коньках — все это отличные способы активизировать организм без чрезмерных нагрузок», — отметила Синиченко.

Эксперт также посоветовала спать не менее семи-восьми часов и не забывать расслабляться в процессе застолий.

Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева до этого говорила, что тем, кто не успел похудеть до Нового года, не стоит голодать, потому что такой процесс похудения не поможет удержать вес. По ее словам, для снижения веса важно не ставить себе жесткие запреты. Когда вы исключаете любимую еду полностью, это рано или поздно приводит к срыву, пояснила она.

Ранее сообщалось, что каждый восьмой россиянин будет встречать Новый год в поездке по стране.

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