Россиянам назвали топ-5 способов, как нейросети могут упростить повседневную жизнь

Времена, когда невозможно представить жизнь людей без искусственного интеллекта, уже настали. Теперь ИИ — незаменимый помощник в бизнесе и решении повседневных задач. И если применение нейросетей в работе обсуждают достаточно активно, то о пользе ИИ в обычной жизни говорят меньше. CEO школы программирования YCLA Coding Азгануш Мисакян рассказала «Газете.Ru» о способах, как можно упростить быт с помощью нейросетей.

Сейчас, согласно исследованиям, 56% россиян используют ИИ в повседневных делах и 30% — для решения рабочих вопросов. В работе нейросети используют для деловой переписки, генерации текста и изображений, анализа большого объема данных. В повседневной жизни россияне делегируют нейросетям планирование семейного бюджета, онлайн-покупки, выбор еды, музыки и пр. Интересно, что пользователи ожидают, что в будущем ИИ будет также выгуливать домашних животных и следить за комнатными растениями. При этом растет доверие потребителей к технологии «умный дом» — ее применяют или хотят использовать более 59% опрошенных.

Первый способ — составить план тренировок. Нейросети часто используют пользователи, чтобы составить персонализированные планы тренировок с учетом своих предпочтений, целей и физических данных. В среднем в месяц это позволяет сэкономить 6 тыс. рублей на услуги фитнес-тренера.

«Сэкономить время. ИИ можно использовать как карманного советника, который напишет поздравление родственнику, составит сообщение коллеге и поможет собрать чемодан. Это позволит выделить свободное время на более важные дела», — отметила эксперт.

Учить языки. Существуют нейросети, которые работают как интерактивные языковые партнеры и дают возможность ученикам практиковаться в разговорной речи. Такие программы обучены грамматике, произношению, имеют широкий словарный запас, могут подстраиваться под уровень знаний собеседника и предлагать индивидуальные задания на основе его ошибок, что значительно ускоряет процесс обучения. Работать с репетитором стоит около 1500 руб. в час, а с нейросетью — бесплатно.

«Планировать поездку. В путешествиях ИИ помогает выбрать оптимальные билеты и место для проживания, найти достопримечательности по своим интересам и составить удобные маршруты. Так поездки получаются более комфортными и выгодными», — сказала специалист.

Предложить рецепт блюда. По запросу нейросети предлагают рецепты простых или оригинальных блюд, учитывает ваши предпочтения и доступные продукты, рассчитывает калорийность. Чтобы сократить расходы на продукты, можно попросить бота создать меню на неделю на определенную сумму или использовать в рецептах те продукты, которые есть дома.

«Мы видим, как нейросети все плотнее интегрируются в повседневную жизнь людей. И это не удивительно, ведь владение навыками работы с ИИ помогает сократить время на решение незначимых задач. Это повышает продуктивность и зарплатные ожидания. Так, по данным исследования Research Policy, умение работать с искусственным интеллектом повышает оклад сотрудника в среднем на 21%», — резюмировала она.

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